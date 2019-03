EVENTO “I CITTADINI CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE” – PARTECIPAZIONE NUMEROSA E SENTITA DA PARTE DEI CITTADINI – SORRENTO DICE NO ALLA CAMORRA

Sorrento – Organizzato dalla Associazione nazionale “I cittadini contro le mafie e la corruzione” e dall’Associazione VAS-Verdi Ambiente e Società Onlus si è tenuto stamattina alle ore 10.00, presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno (in via Luigi De Maio , 35), il convegno “Strategie antimafia e anticorruzione – Società civile e cultura per la legalità”.

Un evento particolarmente sentito per la Città di Sorrento che vedrà la partecipazione del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Senatore Nicola Morra.

Durante la manifestazione è stato presentato il libro del giornalista, Nello Trocchia dal titolo “I Casamonica”, illustrato dallo stesso autore.

L’evento è stato onorato dei saluti del presidente dell’Associazione VAS- Verde Ambiente e Società On lus, dell’ex sen.Guido Pollice e del Presidente dell’Associazione nazionale Antimafia, ”I cittadini contro le mafie e la corruzione”,Dott. Antonio Turri. Mentre il Comune di Sorrento è stato rappresentato dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Avv. Massimo Coppola.

Al convegno hanno preso parte parte la Dott.ssa Lucia Aielli, magistrato della Suprema Corte di Cassazione;la Dott.ssa Maria Cristina Ribera, il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, titolare di molte importanti inchieste su rifiuti e camorra; il Procuratore Capo della Repubblica di Lagonegro, Dott. Gianfranco Donadio .

A Conclusione dell’incontro, moderato dal Dott.Vitaliano Esposito, già Procuratore della Corte di Cassazione, ll Giudice, Antonio Esposito, già Presidente Sezione della Corte di Cassazione.

l’Incontro si è finalmente svolto e PositanoNews c’era. L’evento ha registrato un ottimo riscontro con la presenta di molti cittadini e delle scuole. Un grande evento di sensibilizzazione che la città di Sorrento ha sentito molto, un evento che ha palpitato nelle vene della gente del posto. Non a caso si è registrata questa risposta da parte della gente, dopo la ferita della grande inchiesta “Terra delle Sirene” i cittadini della penisola sanno di essere stati presi di mira dalla malavita. Sanno che nelle tranquille terre baciate dagli aranci e dai limoni si è infiltrato un cancro. Tuttavia la penisola non è in un punto di non ritorno.

Sorrento con la grande partecipazione a questo evento risponde che la camorra non la vuole.