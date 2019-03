ESCLUSIVA – Atrani, intervista al consigliere Buonocore: “Sempre al lavoro, i cittadini apprezzano” – VIDEO

Abbiamo intervistato in esclusiva Salvatore Buonocore, consigliere comunale di Atrani, nominato ufficialmente nel giugno del 2014, ora a poche settimane dal rinnovo.

Qual è l’aria che si respira ad Atrani in questo momento: “Si respira una splendida aria. Abbiamo da poco terminato il viale Escher, in memoria del noto visitatore della nostra amata Atrani”. Come sappiamo, infatti, l’incisore di origini olandesi fu impressionato dalla Costiera amalfitana, ed in particolare da Atrani, appunti e Ravello. Proprio al borgo della Divina Escher dedicò l’opera “Metamorfosi II”. Ma non solo. Tante altre opere sono state dedicate ad Atrani, che ha voluto così omaggiare l’artista.

Ma non solo. Buonocore ci ha rivelato come vi siano tante altre opere ancora in procinto di essere terminate e consegnate alla comunità atranese: “Oltre al campetto, c’è la questione rifiuti: è stato tutto stabilizzato, anche per quanto riguarda i cattivi odori. Siamo vicini al conseguimento della Bandiera Blu. Tante cose che i cittadini apprezzano”.

Sulle prossime elezioni: “Credo che mi ricandiderò… La lista sarà ricompattata quasi per intero. Confermato Stanislao, manca soltanto la cosiddetta “quota rosa”. Cosa sta succedendo dalla parte opposta? So che ci sono delle incognite. Io li considero comunque sia degli amici…”.

“Il mio mandato? Sono soddisfatto, il paese è cresciuto”.