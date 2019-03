Eliminazione della discriminazione razziale

La giornata mondiale contro le discriminazioni razziali è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1966 e si osserva ogni anno il 21 di marzo. Data scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, cittadina del Sud Africa; i poliziotti ammazzarono 69 manifestanti contro alcuni dettami del governo locale contro gli abitanti di colore. Condannato aspramente il comportamento della Polizia e l’operato del governo sudafricano venne condannato dall’ONU.

Sono organizzate varie campagne in tutto il mondo, anche dall’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali in Italia.