Eccellenza, boccata d’ossigeno per il San Vito Positano: battuto 2-1 il Solofra

Vittoria che è una vera e propria boccata d’ossigeno quella del San Vito Positano quest’oggi. In questa soleggiata domenica di marzo, i giallorossi sono riusciti ad imporsi sul Solofra per 2-1, in una sfida che era importantissima per la lotta salvezza e per quanto riguarda il discorso playout. I ragazzi di Federico Cuomo, prima di questo match ultimi a 17 punti, hanno conseguito la vittoria grazie alle reti di Giordano, nel primo tempo, poi si sono visti pareggiare i conti con Balzano, in gol per il Solofra al 4 minuto del secondo tempo, e del solito Terminiello, gol decisivo al 13 della seconda frazione di gara. Ora i giallorossi hanno agganciato proprio gli avversari, allenati da Gianfranco Balzano, e il Valdiano: tutte e tre le compagini risultano ferme ora a 20 punti. Una vittoria che deve dare assolutamente coraggio e speranza ai ragazzi di Cuomo, che vengono da un periodo molto difficile: la lotta per la salvezza è ancora difficile e lunga, ma i presupposti ci sono tutti se si cambia rotta. Ora anche il Faiano appare più vicino (quota 21 punti). Difatti ci sono ben quattro squadre che lotteranno per evitare l’ultimo posto in classifica.

SAN VITO POSITANO – SOLOFRA 2-1 (1-0)

Marcatori: 28’ pt Giordano (P), 4’ st Balzano (S), 13’ Terminiello (P).

ARBITRO: MICHELE COPPOLA della sez. di Castellammare di Stabia

PRIMO ASSISTENTE: RICCARDO MARCONE della sez. di Nocera Inferiore

SECONDO ASSISTENTE: FRANCESCO BENEVENTO della sez. di Nocera Inferiore.