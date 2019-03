Eboli. Studente 16enne ruba 50 euro alla professoressa, la polizia perquisisce il suo zaino e vi trova anche dosi di stupefacente

Eboli. Un ragazzo di appena 16 anni, studente in un istituto scolastico di Battipaglia, è stato denunciato dalla polizia presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Salerno con l’accusa di furto e detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri mattina il minore, durante l’orario scolastico, ha approfittato del temporaneo allontanamento della professoressa dall’aula per mettere le mani nella sua borsa e rubare dal portafogli una banconota da 50 euro. L’insegnante al ritorno in classe si è immediatamente insospettita nel vedere la propria borsa semiaperta e si è accorta che mancavano dei soldi. Pensando inizialmente ad uno scherzo si è rivolta agli alunni per dei chiarimenti ma nessuno, pur avendo assistito a quanto accaduto, ha confessato. La docente ha quindi avvisato la dirigente scolastica e successivamente la polizia. Quando gli agenti sono arrivati in aula hanno perquisito tutti gli zaini ed in quello del 16enne di Eboli è stata ritrovata la banconota da 50 euro ed anche delle dosi di hashish. La dirigente scolastica ha inoltre provveduto ad avvisare i genitori del minore, che potrebbe anche essere sospeso dalle lezioni.