Easyjet: Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi “Si può fare”

Pare proprio che la nota compagnia di volo Easyjet abbia posato l’occhio sull ‘aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, situato tra i comuni di Bellizzi e Pontecagnano Faiano, a 21 chilometri da Salerno. Lo scalo, anche se è uno degli aeroporti certificati Enac (L’Ente nazionale per l’aviazione civile), è utilizzato solo dall’aviazione generale, e non sono presenti linee di volo commerciali.

Voli commerciali che Easyjet progetta di aggiungere. A Parlare l’amministratore delegato dell’aeroporto di Napoli Roberto Barberi, in occasione della presentazione del nuovo velivolo di Easyjet A320Neo, che si è tenuta all’interno dello stesso aeroporto il 19 marzo. L’argomento è il futuro dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. «Ci sono questioni tecniche, ma il secondo aeroporto in Campania si può fare anche subito. Se cresce il secondo aeroporto a Pontecagnano, crescerà con equilibrio anche Napoli Capodichino. E questo consente una crescita più equilibrata a vantaggio del territorio». Così parla Barberi. Parole che trapelano possibilità reale ed imminenza. Tuttavia al momento sarebbe tutto fermo. Infatti all’attuale pista di atterraggio dovrebbero essere aggiunti 400 metri agli attuali 1600, e consentire il transito degli aerei a pieno carico. Proprio come quelli delle compagnie di volo che utilizzano Capodichino. «Napoli è assolutamente attrattiva ed è per questo stiamo investendo qui – ha asserito ieri Lorenzo Lagorio, altra figura di rielievo della grande compagnia, il country manager per l’esattezza. Egli stava presentando il nuovo airbus A320 – Quest’anno i passeggeri che trasporteremo in transito qui saranno tre milioni e 600mila». Infine: «Se siamo interessati a operare sullo scalo di Pontecagnano? «Sicuramente. Ma lo valuteremo quando sarà una realtà»

Insomma, un progetto decisamente entusiasmante quello di un aeroporto come quello di Capodichino nel territorio di Salerno, che farebbe da volano all’economia turistica del posto e faciliterebbe decisamente molti voli. La compagnia aerea inglese Easyjet conferma che la Campania è un posto su cui investire. Napoli è un posto su cui investire. La stessa Salerno è un luogo su cui investire. Questo dimostra che il Sud ha ancora molto da offrire.