Easy Jet a Napoli prima compagnia aerea, arriva Airbus A32neo. Aereoporto Costa d’ Amalfi a Salerno rimane al palo Prima compagnia aerea a Napoli Capodichino per numero di passeggeri e numero di voli operati (42), Easyjet si avvia nel 2018 a consolidare la sua leadership mettendo a disposizione dall’aeroporto napoletano 3,6 milioni di posti.

«Una strategia – spiega il country manager per l’Italia della compagnia britannica, Lorenzo Lagorio – impostata dal 2014 quando abbiamo installato a Napoli la nostra terza base italiana (dopo Malpensa e Venezia)».

Cinque anni che Easyjet festeggerà il prossimo 19 marzo presentando a Napoli uno dei suoi nuovi Airbus A320neo, aerei con motori più grandi e più efficienti che consumano il 15% in meno di consumo di carburante, hanno costi operativi inferiori dell’8%, fanno meno rumore e con minori emissioni.

«In Napoli – spiega Lagorio – ci abbiamo sempre creduto e oggi il 30 per cento del mercato di Capodichino è di Easyjet: in pratica da Capodichino un passeggero su tre vola sui nostri aerei: Un successo. Siamo qui – incalza – a lungo termine per restre consolidarci, crescere in futuro».

Intanto Easyjet estenderà a tutto l’anno il volo per Tel Aviv, ora solo stagionale, e poi, nel 2020 la compagnia aprirà nuove rotte ampliando il pacchetto delle 42 destinazioni attualmente operate in Italia e in Europa. L’obiettivo del 2018, intanto, è una ulteriore crescita del 18 per cento che conferm auna progressione rilevante che giuà dal 2014 allo scorso anno complessivamente è stata del 65 per cento.

Easyjet ha saputo interpretare le opportunità offerte dal mercato napoletano e campano: anzitutto lo sviluppo del turismo low cost: la filiera di prezzi contenuti dal trasporto, all’alloggio (il modello Airbnb), allo street food che ha attirato milioni di visitatori negli ultimi anni, dall’altro il collegamento da città a città, superando il modello degli hub che ha affondato per esempio l’Alitalia. E poi le opportunità aperte dal ridimensionamento dell’ex compagnia di bandiera come la rotta con Malpensa che è diventata la rotta più frequentata per la compagnia con i colori arancioni.

«Si sono moltiplicate – continua – le possibilità di collegare Napoli a nuemrose detsinazioni d’Europa con un flusso in ingresso e uscita che è cresciuto costantemente. Anche perchè è un aeroporto che lavpora bene, si è molto aperto supportando la nostra crescita».

Più cautela sull’eventuale interesse per l’aeroporto di Salerno: «Valuteremo – dice Lagorio – in Italia operiamo su diversi aeroporti». Intanto si rafforza Napoli, poi quando la telenovela della concessione si concluderà, in un quadro finalmente più chiaro, si potranno prendere decisioni. Confermando che il tempo per il rilanci odi Salerno è sempre più decisivo.