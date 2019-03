DOPING: SGOMINATO TRAFFICO ANABOLIZZANTI VIA INTERNET. ARRESTATI DUE SALERNITANI

All’alba il Reparto operativo dei carabinieri per la Tutela della salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell’Arma di Enna, ha eseguito sul territorio nazionale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone. Tra di loro due 24enni, un salernitano e una persona di Agropoli residente a Capaccio. Gli investigatori hanno scoperto una fitta rete di distribuzione, diffusa in tutta Italia. L’indagine è durata oltre due anni. Coordinata dal giovane sostituto procuratore Giovanni Romano (di recente prematuramente scomparso), nasce dal monitoraggio dei social network e delle piattaforme e-commerce utilizzati anche per la vendita online di sostanze anabolizzanti e stupefacenti. Per eludere eventuali controlli gli indagati utilizzavano i mezzi di comunicazione telematici e strumenti di pagamento digitali, anche mediante identità artefatte. Gli stessi, inoltre, erano in diretto contatto con i centri di distribuzione nelle provincie di Salerno, Lecce e Modena, e con altri pregiudicati attivi nel medesimo traffico illegale.

ANNA SARNO LIRATV