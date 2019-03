DONNE IN LOTTA CON LA VITA “QUEGLI OCCHI COLOR LUNA” DI ANNA MARIA FARRICELLI

COMPELLO DIES…(Canto i giorni ) ….or la squilla dà. segno della festa che vien; ed a quel suon diresti che il cor si riconforta… Quando era la campana ad annunciare i momenti gioiosi delle feste che radunavano gli uomini. I suoi rintocchi erano un messaggio linguistico che non aveva bisogno di traduzioni . La comunità si preparava, con animo leggero ,a condividere ,insieme,il significato di quella melodia con sensibilità,con riflessioni,,con gioia,con partecipazione emotiva e solidale. Ora il ritmo della vita è scandito dai cellulari e si vive aspettando un pretesto ,qualsiasi,per stravolgere,a volte anche in maniera offensiva ,il vero obiettivo delle ricorrenze.Ogni momento è buono per festeggiare, ma cosa? La festa della donna ?Ma io DONNA lo sono 365 giorni l’anno. La mia femminilità,la mia educazione,il mio ” essere completo” ,non ha bisogno di una data,ma essere gridato,affermato ogni istante.L ‘8 marzo ricorda un evento tragico che ha visto morire oltre 100 donne rinchiuse in una fabbrica per evitare la loro richiesta di diritti umani e lavorativi.Morte bruciate per l’impossibilità di scappare e , quell’albero di “Mimose”,che si trovava accanto alla fabbrica,le rappresenta .È la lotta delle donne per la conquista dei propri diritti,che ancor oggi non ha conquistato. Considerata ancora “oggetto di proprietà” ,se si riflette sui continui femminicidi. Poi verrà la festa del ” Papá”ed il cell ci ricorda che il 19 marzo abbiamo un Papà. Poi ci ricorderà che abbiamo una mamma e ,tutti, a correre per fiori e/o cioccolatini. Non importa se poi per mesi o anni non ci ricordiamo di avere dei genitori . Or non abbiamo più la “squilla”,abbiamo il cellulare che ci ricorda che ogni pretesto è buono per far festa,non importa il perché !