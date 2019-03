Domenica di traffico in costiera: subito gli ausiliari del traffico

La stagione estiva non è ancora iniziata e già si cominciano ad avvertire i primi disagi legati alla circolazione. In questo weekend lunghe code di veicoli hanno riempito la SS163 amalfitana nel tratto compreso Sorrento/Salerno complice anche il bel tempo. Non ultima la notizia di stamattina. Un autoarticolato di grosse dimensioni probabilmente proveniente da Maiori in direzione Salerno ha creato lunghe code da e per Salerno, non riuscendo, data la larghezza della strada, a transitare specie nelle curve. Una soluzione al problema che ormai, anno dopo anno, si manifesta sempre più intensamente, è la presenza degli ausiliari del traffico nei punti nevralgici della Costa d’Amalfi. Ad oggi ancora nessuna traccia né notizia dalla Regione o dai Comuni interessati, della loro futura presenza o meno. Sarebbe necessario impiegare il personale già nei prossimi fine settimana considerando anche il fatto che già numerose persone stanno scegliendo la costiera amalfitana come meta turistica o per passare semplicemente una domenica di relax. Obbligare queste persone a passare ore in auto bloccati nel traffico non giova all’immagine della costiera intera. Si prospetta una nuova estate infuocata a tutti gli effetti e vedere gli angeli della strada con casacca, radio e paletta ci farebbe stare tutti più sereni.