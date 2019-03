Domani gemellaggio tra i ragazzi dei Centri Diurni Vico Equense e Sorrento

I ragazzi dei Centri Diurni per disabili “Il Cielo in una stanza ” di Vico Equense e ”il centro Acquiloni” di Sorrento , si incontreranno domani per dare vita a un gemellaggio e trascorrere alcune ore insieme. L’iniziativa si svolgerà all’interno del Centro “il cielo in una stanza”, gestito dalla cooperativa “il delfino”, uno spazio familiare e rassicurante, dove gli ospiti hanno l’occasione di partecipare a molteplici attività creative mirate a potenziare le abilità dei singoli e a creare legami sociali.

Si inizierà con la celebrazione della messa del vescovo Alfano e tra giochi, balli e canti insieme agli educatori si arriverà al momento più gradito senza dubbio il pranzo.