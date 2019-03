Dogman e Capri Revolution, premiati Garrone e Martone ai Donatello del Cinema Italiano . Si comincia come agli Oscar, con «We are the campions» dei Queen. Poi i David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, entrano subito nel vivo, con il premio alla migliore attrice non protagonista. Ed è Marina Confalone, bravissima nel ruolo della maitresse nel film di Edoardo De Angelis «Il vizio della speranza», a vincere la statuetta. La sua è un’emozione venata d’ironia, scrive Titti Marrone su Il Mattino di Napoli : «Edoardo ha raccontato da par suo la Campania e io voglio dedicare il David alla nostra terra e ai napoletani di buona volontà, e tra questi il mio compagno Gigi che dimostra tanta buona volontà nei miei confronti». Alla fine della lunga diretta su Raiuno, condotta da Carlo Conti, trionfa «Dogman» di Matteo Garrone con nove statuette su sedici candidature, tra cui le due più importanti per il film e la regia e quella all’attore non protagonista Edoardo Pesce. Elena Sofia Ricci, che in «Loro» di Paolo Sorrentino interpreta Veronica Lario, è la migliore attrice: «Non è stato facile entrare nel personaggio» dice commossa, «l’ho fatto in punta di piedi, Paolo mi ha guidato come in un tango». Con «Sulla mia pelle» di Alessio Cremonini (miglior regista esordiente), Alessandro Borghi vince tra gli attori e il suo ringraziamento va subito alla famiglia Cucchi: «Il premio è di Stefano e voglio dedicarlo agli esseri umani, all’importanza di essere considerati tali a prescindere da tutto». Completa la bella affermazione del film che «ha avuto il coraggio di raccontare i diritti negati e la vita calpestata» il David ai produttori di Cinemaundici e Lucky Red.

Sascha Ring e Philipp Thimm s’impongono per le musiche di «Capri – Revolution» («grazie a Mario Martone per il gioco di squadra») e per lo stesso film, arrivato in finale con tredici candidature, la spunta nella categoria costumi Yrsula Patzak. «Chiamami col tuo nome» di Luca Guadagnino porta a casa i premi per la sceneggiatura non originale e la canzone «Mistery of love» di Sufjan Stevens. Tra i documentari vince «Santiago, Italia» di Nanni Moretti. Tim Burton, festeggiato con un premio speciale alla carriera, manda baci e si commuove fino alle lacrime: «Vorrei che la gente fosse così carina con me anche nel mio Paese, tra voi mi sento in famiglia». Al visionario regista di «Dumbo» consegna il David Roberto Benigni e anche per lui, nel ventennale degli Oscar vinti con «La vita è bella», c’è la standing ovation della platea. «E ora» dice l’ex piccolo diavolo, il volto incorniciato dalla barba di Geppetto, «sono lieto di tornare anch’io al cinema con un film immaginifico e pieno di passione: il Pinocchio’ di Garrone, che abbraccio assieme a tutti gli italiani, il popolo più creativo del mondo».

Commozione e malinconia nel ricordo di Bernardo Bertolucci, un gigante scomparso troppo presto, del re della commedia Carlo Vanzina, del maestro del cinema di poesia Ermanno Olmi e con loro, tra gli altri, di Vittorio Taviani, Ennio Fantastichini, Carlo Giuffrè. Luigi De Filippo. Entusiasmo per Andrea Bocelli che ha duettato con il figlio Matteo l’hit mondiale «Fall On Me», tanti applausi per i veterani Dario Argento, al suo primo David, e Francesca Lo Schiavo, festeggiati per l’eccellenza artistica, e per la musa di Tarantino Uma Thurman, mentre il trionfatore degli Oscar Alfonso Cuaròn ha ritirato per «Roma» anche il David al film straniero.

Protagonista della stagione dei premi, Marcello Fonte di «Dogman» resta questa volta a mani vuote, e dire che si era portato la mamma («è lei il mio premio più grande»). Valeria Golino e Alice Rohrwacher, prime donne candidate per la regia nella storia del premio, si scambiano complimenti ed emozioni, Mario Martone con Marianna Fontana e Donatella Finocchiaro racconta sul red carpet che la grande forza di «Capri – Revolution» sta proprio nella personalità degli attori, «persone prima ancora che personaggi».

L’edizione di quest’anno ha introdotto una serie di importanti riforme nel regolamento per rinnovarne la formula e stare al passo con le trasformazioni in atto nel sistema dell’audiovisivo, come ha ricordato la presidente dell’Accademia Piera Detassis. Fra le novità, una nuova giuria, la modifica del sistema di voto e la nascita del David dello spettatore. Quest’ultimo, assegnato al film che ha avuto più pubblico fra le opere italiane, è andato a «Stanno tutti bene» di Gabriele Muccino, che ha incassato 9 milioni al box office. Lo seguono, in questa speciale classifica, «Loro 1» di Sorrentino (4.1 milioni cui vanno sommati i 2.6 di «Loro 2»), «Chiamami col tuo nome» di Guadagnino (con 3.1 milioni), «Dogman» di Garrone (con 2.6 milioni) ed «Euforia» di Golino (con 1.6 milioni).