Anteprima Ricominciamo la cronaca dei problemi sui sentieri in Costiera amalfitana.

DISPERSI NELLA VALLE DELE FERRIERE AD AMALFI, RITROVATO AD AGEROLA

Una coppia dispersa all’interno dell’area protetta Valle delle Ferriere, tra i comuni di Scala e Amalfi. Attivata la macchina dei soccorsi coordinati dai Carabinieri di Amalfi che hanno richiesto l’intervento dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Campania – CNSAS.Appena ultimata attività di ricerca e soccorso. Interviene l’associazione di Protezione Civile Millennium di Amalfi P.A.

IL POST DELLA MILLENNIUM

“Alle 17:15 perveniva alla nostra centrale operativa, da parte dei carabinieri di Amalfi, richiesta di supporto, per rcerca dispersi in località “inbarrata” ad Agerola! In coordinamento col Soccorso Alpino e speleologico, la squadra 05 con land rover defender, si attivava immediatame, raggiunto Agerola ed imboccato Il sentiero montano 367A, il nostro equipaggio in fuoristrada, impattava la coppia di dispersi, originari di Napoli, a 500mt dalla località IMBARRRATA! Si riscontrava una leggera distorsione al ginocchio, prontamente posta in sicurezza!

Segnalato il ritrovamento ai carabinieri di Amalfi, ed avvisati i colleghi Del soccorso Alpino del ritrovamento e della messa in sicurezza dei malcapitati, si accompagnava la coppia alla caserma di Agerola!”

IL COMUNICATO DEL SOCCORSO ALPINO

Nel pomeriggio di oggi, verso le 16.30, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Campania è intervenuto nella Valle delle Ferriere per un prestare soccorso ad una coppia. L’allarme è stato dato dai CC di Amalfi (SA) a loro volta avvertiti dagli stessi escursionisti che avevano riferito di aver perso l’orientamento oltre che di un trauma ad una caviglia ripotato da uno dei due. Le notizie erano poche e confuse e i due non risultavano ulteriormente raggiungibili al telefono, quindi la preoccupazione maggiore era per l’aspetto sanitario. Il SAS della Campania ha prontamente inviato sul posto squadre di tecnici e sanitari. I due sono stati raggiunti dal CNSAS insieme ai volontari della struttura di PC Millennium e, constato che il trauma non era grave, hanno assistito e accompagnato l’infortunato per il rientro. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19.00

ALTRI EPISODI E MANCANZA DI CAMPAGNA DI PREVENZIONE SUI SENTIERI

Oggi anche un ferito lieve fra Praiano, nei pressi del Convento di San Domenico, e Positano , per lui non è stato necessario nessun intervento . Ci hanno segnalato anche un crollo avvenuto il 13 febbraio scorso, subito sistemato da volontari di Agerola, lungo il Sentiero degli Dei ma nei giorni scorsi. Per fortuna perchè se interveniva la burocrazia rimaneva chiuso per mesi. Tempo fa il Parco dei Monti Lattari parlava di interventi coordinati coi comuni le province di Napoli e Salerno e la Regione Campania o comunque una cabina di regia sulla sentieristica e una campagna informativa prima della stagione dei sentieri. Ma la stagione è già cominciata e di campagne di prevenzione non ne vediamo.