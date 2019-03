Cetara, Costiera amalfitana . Devils a Cetara, riprese del film con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi . Ne parla oggi sul Il Mattino Mario Amodio

Cetara torna a trasformarsi in set cinematografico dopo i ciak (che mai vedremo dopo la sospensione della pellicola per le note vicende che hanno visto coinvolto Kevin Spacey) sulla vita di Gore Vidal di due anni fa. Nel borgo marinaro, capace in questi anni di imporsi nel mondo per la sua colatura di alici, si gireranno da domani e per una settimana intera alcune scene della la serie tv Devils I diavoli, una produzione targata Sky Italia e Lux Vide, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera e che ha come protagonisti due sex symbol assoluti del cinema: Patrick Dempsey, l’affascinante Derek Shepherd di Grey’s Anatomy e Alessandro Borghi, l’Aureliano di Suburra-La Serie, il cui atto secondo è dalla scorsa settimana su Netflix). Il 32enne attore romano sarà in Costiera, tra Vietri e Cetara, per la lavorazione di alcune scene del serial televisivo diretto da Nick Hurray e Jan Michelini, le cui riprese, già da settembre, hanno toccato Roma e Londra e che si concluderanno tra marzo e aprile. Borghi, tornato al cinema con «Il primo Re» dopo il successo di «Sulla mia pelle», il film sul caso Cucchi, sarà in zona già da questo weekend in attesa di essere davanti alla macchina da presa lunedì e martedì.

I LUOGHI

Nello specifico, si girerà tra la zona del porto, la piazzetta Viesky al di sotto del municipio (qui dovrebbe essere ricostruito l’esterno di un ospedale), il campetto sportivo e la torre vicereale. Alcuni ciak sono previsti anche al cimitero. Nel borgo saranno ambientati dialoghi tra i personaggi della fiction, movimentazioni di auto e a quanto pare anche una piccola manifestazione di protesta dei pescatori. Per i sette giorni di riprese la Lux Vide ha promosso, nelle scorse settimane, due casting che si sono svolti a Cetara e Vietri sul Mare: selezionate numerosi costierani che faranno da comparse. Stando alle informazioni che dallo scorso settembre circolano in rete, il cast di livello internazionale avrà come protagonisti, oltre a Dempsey e Borghi, che appena dieci giorni fa hanno posato insieme in selfie pubblicato da Borghi sul proprio profilo Instagram, anche Kasia Smutniak e l’attore danese Lars Mikkelsen. La Smutniak interpreterà Nina Morgan, bellissima moglie di Dominic. Mikkelsen invece sarà Daniel Duval, leader di un potente gruppo internazionale che pubblica informazioni finanziarie segrete.

LA VICENDA

Realizzata in collaborazione con Orange Studio e distribuita a livello internazionale da Sky Vision il dramedy sarà diviso in dieci puntate e ambientato nel mondo della finanza. Tutto ruota intorno al malvagio banchiere Dominic Morgan (Patrick Dempsey) che fa da mentore a Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), che ricopre il ruolo di direttore commerciale. Ruggero è un italiano che è riuscito da solo a farsi strada tra gli alti ranghi dell’azienda e, quando scopre che il responsabile dell’ufficio londinese è coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale, dovrà decidere se agire in favore della sua banca o del suo paese. Da qui, infatti, si accorge che il diavolo esiste: gestisce portafogli milionari e mette in pericolo il futuro dell’Occidente. La carovana di cineasti è già approdata in Costiera e per le riprese è stata chiesta l’occupazione di buona parte dell’area di sosta nella zona portuale dove prenderanno posto i mezzi della produzione che dovrebbero stazionare fino al 9 marzo. Le riprese interesseranno varie località e si svolgeranno dal primo mattino fino al tardo pomeriggio.