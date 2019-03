De Gregorio, EAV dopo stupro stazione Circumvesuviana “Maiali, non hanno scampo”! Ecco perchè

De Gregorio, EAV dopo stupro stazione Circumvesuviana “Questi maiali li prendono ! Sono sicuro !

Non hanno scampo”. È infuriato Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, Ente Autonomo Volturno, la società di trasporto che gestisce fra le altre cose la Circumvesuviana. La notizia di uno stupro, perpetrato da tre uomini ai danni di una ragazza di 24 anni nell’ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano getta un velo di inquietudine sulle centinaia di persone che quotidianamente da quella stazione partono o arrivano.

“Si, sto seguendo con apprensione e con grande preoccupazione – dice De Gregorio -. Non ci sono controlli che tengono rispetto alla disumanità ed alla bestialità Di alcuni individui non definibili ‘ uomini’. Il nostro personale e le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell’ordine. Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pietà”.

Questi uomini dopo questa efferata violenza vergognosa che ha fatto eco in tutta la Campania hanno problabilmente le ore contate perchè le telecamere li avrebbero ripresi. Intanto il presidente De Gregorio fa ultimo appello per evitare i disagi e lo sciopero.