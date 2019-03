Giornata di relax a Positano per l’attaccante della Salernitana Augustin Vuletich. L’attaccante nato ad Arias, ma di origini croate, ha voluto visitare la perla della Costiera Amalfitana e godersi una mattinata rilassante dopo la trasferta di Livorno, che purtroppo non è andata bene per i granata. (in foto con l’amico Francesco).

Classe ’91, Vuletich è cresciuto nelle giovanili del Vélez Sársfield. Ha debuttato in prima squadra nella partita Vélez-Arsenal, terminata 3-0, in cui ha sostituito Juan Manuel Martínez nei minuti finali.

Il primo gol da professionista l’ha siglato il 23 aprile, in Vélez Sársfield-Quilmes (2-3), in cui va è andato a segno nei minuti di recupero. Nel gennaio del 2012 ha firmato un contratto che lo lega fino a giugno all’Associazione Calcio Bellinzona, club svizzero di Challenge League(Serie B); mentre nel luglio del 2018 ha firmato a titolo definitivo per la Salernitana.