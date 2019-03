Costiera Amalfitana, tornano le Vie del Mare: il 25 marzo riprendono le corse Travelmar per Salerno – GLI ORARI

Le Vie del Mare ritorneranno a varcare i mari della Costiera Amalfitana: lunedì 25 marzo la flotta Travelmar riprenderà a garantire i consueti collegamenti tra Salerno, Amalfi e Positano, in vista dell’inizio della stagione estiva. La società di trasporto ha deciso di anticipare l’inizio del servizio marittimo, tra gli scenari più suggestivi della Campania.

Lunedì partiranno solo i tratti principali, mentre si dovrà attendere il 1 aprile per i collegamenti tra i porti di Cetara, Maiori e Minori: una grande novità per questo 2019 sarà l’inserimento di uno scalo a Vietri sul Mare, come detto dall’amministratore unico della società Marcello Gambardella. “Nel 2018, abbiamo raggiunto il traguardo di un milione di passeggeri, a conferma del fatto che i nostri collegamenti rappresentano ormai l’unico accesso facilitato alla Costiera Amalfitana. Consapevoli di ciò, abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare per rendere possibile l’attivazione del nuovo scalo entro giugno, dopo oltre 15 anni di abbandono. L’obbiettivo è quello di garantire una sempre più completa continuità territoriale al fine di facilitare gli spostamenti non solo dei cittadini residenti ma soprattutto dei turisti che sempre più numerosi visitano la Costiera Amalfitana”.

Gli orari delle Vie del Mare

Partenze da Positano, Amalfi e Salerno (a partire dal 25 marzo)

Da Positano a Salerno (Piazza della Concordia): ore 10.00, 12.00, 13.30, 15.30 e 17.00;

a (Piazza della Concordia): ore 10.00, 12.00, 13.30, 15.30 e 17.00; Da Positano ad Amalfi: ore 10.00, 12.00, 13.30, 15.30 e 17.00;

ad ore 10.00, 12.00, 13.30, 15.30 e 17.00; Da Amalfi a Salerno (Piazza della Concordia): ore 10.35, 12.45, 14.10, 16.15 e 17.45;

a (Piazza della Concordia): ore 10.35, 12.45, 14.10, 16.15 e 17.45; Da Amalfi a Positano: ore 9.20, 10.30, 12.30, 15.00 e 16.20;

a ore 9.20, 10.30, 12.30, 15.00 e 16.20; Da Salerno (Piazza della Concordia) ad Amalfi: ore 8.40, 9.40, 11.40, 14.10 e 15.30;

(Piazza della Concordia) ad ore 8.40, 9.40, 11.40, 14.10 e 15.30; Da Salerno (Piazza della Concordia) a Positano: ore 8.40, 9.40, 11.40, 14.10 e 15.30.

I biglietti per le tratte con durata fino a 35 min. sono di 8 euro, mentre per quelle di 70 min. (Positano-Salerno e viceversa) sono di 12 euro.

