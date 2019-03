Costiera Amalfitana, paralisi traffico: problemi di viabilità sulla Maiori-Tramonti

Il traffico in questa giornata ha paralizzato la Costiera Amalfitana, mettendo a dura prova il sistema viario già in questo weekend di fine marzo. Tra imbottigliamenti e ingorghi dalla Napoli-Salerno, a Vietri sul Mare, fino a Positano, Maiori da stamattina è stata invasa dai veicoli e nella morsa del traffico sono finiti anche mezzi adibiti al pubblico servizio, come ambulanze e gli automezzi dei vigili del fuoco, con quest’ultime costrette a spostarsi in continuazione in questa difficile giornata. Ulteriori disagi si sono registrati in direzione Tramonti, in special modo nel tratto della frazione Pucara sottoposto a senso unico alternato regolato da semaforo: code interminabili si sono create in questo punto sulla Sp2, stando poi alle segnalazioni giunte presso la nostra redazione, addirittura nei momenti topici da Vecite al semaforo si procedeva addirittura a passo d’uomo. (Immagine di repertorio)