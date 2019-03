Costiera Amalfitana, magia nelle acque di Amalfi: fanno capolino alcuni delfini – VIDEO

Una splendida immagine che contrasta con quanto sta accadendo nelle strade della Divina, dove si è registrato nuovamente il problema traffico, ma che fa capire il perché di tanta affluenza in territori unici al mondo. Poco fa, infatti, sono stati avvistati diversi delfini nelle acque di Amalfi. I cetacei hanno cominciato a farsi vedere con splendide acrobazie che li caratterizzano: questi sono stati avvistati nei pressi dell’Hotel Luna, tra Amalfi e Atrani. Non si tratta del primo avvistamento di quest’anno. Spesso i delfini si fanno vedere in Costiera regalando emozioni uniche.

Il delfino comune, ricordiamo, è diffuso nelle acque temperate e tropicali di tutto il mondo: lo si trova con maggiore frequenza nell’Oceano Atlantico, nel Mar Rosso e nel Mar Nero, mentre nel Mar Mediterraneo, dove era assai abbondante almeno fino alla Seconda guerra mondiale (in base a quanto osservabile dai numerosissimi reperti sparsi per i musei di tutti i Paesi mediterranei), la specie pare aver subito un declino abbastanza drastico e la si trova con relativa frequenza solo nei mari Tirreno, Ionio ed Egeo e nei pressi dello Stretto di Gibilterra. Predilige le acque a temperatura costante o comunque mai troppo fredda (range ottimale compreso fra i 10 ed i 28 °C, al di sotto dei quali la specie tende a compiere movimenti migratori): durante i mesi caldi, si spinge anche nelle zone subpolari. Il suo ambiente d’elezione è la piattaforma continentale, dove tende a restare quasi sempre nei pressi delle coste.