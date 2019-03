Costiera Amalfitana, caos traffico: ambulanza rimane bloccata a Castiglione

Come avevamo riportato questa mattina, si è registrata l’ennesima domenica all’insegna del traffico in Costiera Amalfitana. Mentre la Primavera entra sempre di più nel vivo, succede lo stesso anche per quanto riguarda l’emergenza che ogni anno si ripropone nei territori della Divina. Questa mattina il traffico ha letteralmente paralizzato Amalfi (numerosi i bus presenti), mentre a Castiglione e a Minori non vi è alcuna presenza di ausiliari del traffico. E c’è chi si lamenta, specialmente sui social: “Se Amalfi non ha parcheggi perché non bloccare o avvisare le macchine a monte? A questa povera gente se gli va bene oggi tra andata e ritorno perdono 4 ore nel traffico”. Il tutto accade proprio mentre si avvicina la Pasqua: dobbiamo aspettarci di peggio?.

Poco dopo le 13, un’ambulanza è rimasta letteralmente bloccata nel traffico nella zona di Castiglione. Prima di poter prendere la sua strada, il mezzo del 118 è rimasto per non pochi minuti imbottigliato tra le centinaia e centinaia di auto che hanno invaso la Divina questa mattina. Incredibile il lavoro dell’autista che ha dovuto fare dei salti mortali per cercare di agire quanto più celermente possibile.