Costiera Amalfitana: Arrivato il finanziamento per la sicurezza sulle spiagge

I Comune di Positano, di Amalfi e di Ravello hanno ricevuto 42mila euro che potranno essere investiti per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, per il pagamento degli straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione. L’obiettivo è contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica. Questo finanziamento è partito dal decreto Salvini “spiagge sicure 2019”.

Il Ministro Matteo Salvini sta contattando personalmente tutti i sindaci per i fondi. In totale sono state 100 le spiagge che hanno avuto il finanziamento, 14 in Campania.