Costiera Amalfitana, Andrea Cretella sul tema viabilità: ieri cittadini e politici hanno voltato le spalle a Vincenzo

Il tema della viabilità e della sicurezza sulle strade in Costiera Amalfitana, diventa l’altra faccia della medaglia in un weekend in cui i turisti iniziano ad “impadronirsi” della Statale 163. In seguito alla nostra pubblicazione della lettera di Antonella Paolillo, la mamma di Vincenzo Serritiello(il ragazzo investito da un bus ad Amalfi lo scorso luglio), Andrea Cretella ritorna sull’incontro avvenuto ieri ad Amalfi manifestando la propria delusione per la scarsa partecipazione della cittadinanza e il totale disinteresse dei politici, che hanno ignorato il dibattito.

“Cara Antonella come hai potuto constatare ieri, ancora una volta i Cittadini della Costiera Amalfitana e in particolare quelli di Amalfi, in un momento in cui dovevano dimostrare tutta la loro solidarietà (Non a Andrea Cretella) e supporto per un problema serio, dove ha visto Vittima Innocente tuo figlio Vincenzo, hanno voltato le spalle e la faccia. A questo si aggiunge il comportamento del Sindaco di Amalfi, dell’amministrazione comunale e CONSIGLIERI Comunali per l’indifferenza e la disumanità dimostrata per la loro assenza e mancata autorizzazione a svolgere l’Assemblea pubblica in Piazza Municipio così come richiesto.

Ringrazio il Dott. Diego CORACE RESPONSABILE REGIONALE CISL TRASPORTI CAMPANIA, per la partecipazione e il contributo dato, oltre all’impegno assunto pubblicamente per la risoluzione immediata del problema viabilità in COSTIERA. Devo purtroppo sottolineare l’assenza totale come sempre di tutti i rappresentanti politici Nazionale, REGIONALI, Provinciali. Fino ad oggi solo Chiacchiere, Promesse: sanno solo chiedere il Voto in ogni competizione elettorale e poi scomparire, ma su questo argomento poi se ne riparlerà prossimamente. Buona Domenica.”