Dopo la brillante trasferta di Montecarlo con il primo posto nel doppio di Amendola / Mennella, il secondo posto nel singolo di Giuseppe Ruocco e il settimo di Gabriele Amato, la Canottieri Partenio di Maiori presente alla prima regionale con gli atleti: Andrea Palladino nel singolo U23, Laura Acconciagioco, Roberta Guerra, Giulia Landolfi, Federica Squillante in 4 senza, Gabriele Amato, Mennella Paolo, Gianluca Langella, Lorenzo Novella Tim. Vittorio Esposito in 4 con Sen.

Presenti oltre le società campane anche alcuni equipaggi pugliesi di Bari che si sono affrontati sulla distanza regolamentare di 2000 mt.

Lago discreto e sole hanno dato l opportunità agli atleti di esprimersi al meglio in vista dei prossimi impegni nazionali.

Il 4 con maschile senior ben timonati dal timoniere Vittorio Esposito si sono classificati al 2 posto dietro il Savoia, mentre il 4- femminile Senior si è classificato al 3 posto, Il singolo Senior di Andrea Palladino classificato al 4 posto

Buona prestazione degli atleti in vista del prossimo impegno del 14 aprile a Civitavecchia dove la Canottieri Partenio parteciperà con ben tre equipaggi commenta il prof. Francesco Noio.

Motivo di orgoglio per la Canottieri Partenio non solo per i risultati, ma per il coinvolgimento quotidiano di numerosi ragazzi/e provenienti dai comuni di Amalfi, Maiori, Minori. Scala,Tramonti.

Costiera Amalfitana: Ancora successi per la Canottieri Partenio di Maiori