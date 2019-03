Costiera Amalfitana, altra mattinata infernale a Praiano: caos traffico con bus bloccati – FOTO

Continua l’emergenza traffico in Costiera Amalfitana. Dopo una domenica all’insegna del caos, questa mattina non è da meno. In particolare a Praiano si registrano file lunghe e diversi bus sulla strada, alcuni dei quali hanno estrema difficoltà (come testimoniato dalla foto) a transitare nei punti più stretti della carreggiata. Insomma, il problema traffico in Costiera è sempre più rilevante.

Il consigliere regionale Luca Cascone ha così parlato nei giorni scorsi: “La Regione Campania è sempre stata presente: dopo aver finanziato un piano infrastrutturale importante che troverà concretezza a medio termine, dopo aver confermato, come negli ultimi anni, i fondi utili ad avere la presenza degli ausiliari in costiera, in una delle prime riunioni ha dato totale disponibilità a finanziare le infrastrutture per realizzare la ZTL, così come ha confermato, se venisse richiesto, la disponibilità a rivedere i programma di esercizi dei servizi su gomma”.

Intanto, la famosa petizione ha raggiunto oltre 8000 firme, sperando che serva realmente a qualcosa. Questa è nata dopo che diverse riunioni sull’argomento sono rimaste senza esito. Le associazioni Acarbio, Agenda Praiano, Club per l’Unesco di Amalfi, FIAB, Italia Nostra Salerno, Io Salerno, Macchia Mediterranea, Posidonia, quali portatrici di interesse collettivo, e in rappresentanza dei cittadini e degli estimatori della Costiera Amalfitana, hanno elaborato una richiesta ufficiale, tradotta anche in inglese per un coinvolgimento internazionale, dove si chiede di “porre fine senza indugio alle criticità che integrano peraltro gli estremi per configurare la sussistenza di violazioni delle normative vigenti in materia di Sicurezza e di Protezione Civile”.