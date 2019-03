Coste sicure finanziamenti da Capri alla Penisola sorrentina, controlli anche contro abusivi che arrivano senza biglietto alla Circumvesuviana. Ora non resta che attendere il 15 aprile. Entro quella data, infatti, i Comuni destinatari dei fondi concessi dal ministero dell’Interno nell’ambito del programma Spiagge Sicure dovranno presentare i progetti da finanziare. È in quella sede che si conosceranno i mezzi e il personale (con i relativi costi) che le amministrazioni metteranno in campo per contrastare l’illegalità lungo le coste nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Sette i Comuni dell’area metropolitana di Napoli premiati con 42mila euro ciascuno dal Viminale: si tratta di Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Capri, Casamicciola Terme e Lacco Ameno ai quali si aggiungono altri 93 centri in tutta Italia. La misura è riservata alle prime cento località costiere per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati Istat del 2017, che non siano capoluogo di provincia e non abbiano una popolazione superiore a 50mila abitanti. In questa graduatoria rientrano le sette località del Napoletano che, tuttavia, potranno spendere i fondi assegnati dal Ministero solo per determinate iniziative. Qualche esempio? L’assunzione di vigili stagionali, il pagamento di straordinari agli agenti di polizia locale già in servizio, l’acquisto di attrezzature e il finanziamento di campagne informative che accrescano nei consumatori la consapevolezza dei danni provocati da prodotti contraffatti.

L’OSSIGENO

Il programma Spiagge Sicure, d’altra parte, nasce proprio con l’obiettivo di contenere il fenomeno della vendita di oggetti falsi da parte degli ambulanti lungo le spiagge di tutta Italia. Per alcune amministrazioni i 42mila euro in arrivo da Roma rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno. È il caso di Casamicciola Terme, ormai in pre-dissesto e con soli quattro vigili urbani a disposizione. «L’anno scorso siamo riusciti ad assumere soltanto due stagionali spiega il sindaco Giovan Battista Castagna Nell’estate 2019, invece, i fondi assegnati dal Viminale ci consentiranno di rafforzare il personale e intensificare i controlli». All’orizzonte, dunque, c’è una task-force chiamata a gestire l’eventuale presenza di «vucumprà», a verificare la sicurezza degli stabilimenti balneari e a fare in modo che i concessionari non occupino porzioni di spiaggia più consistenti rispetto a quelle loro assegnate. Ad altri Comuni, invece, i fondi serviranno a confermare i risultati già conseguiti sul fronte della balneazione. Piano di Sorrento e Massa Lubrense, per esempio, sono chiamate a difendere la Bandiera blu, riconoscimento che la Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) assegna alle località costiere che si distinguono per la pulizia del mare e per l’alta qualità dei servizi offerti ai bagnanti. «Di sicuro punteremo su promozione e sicurezza», annuncia Vincenzo Iaccarino, sindaco di quella Piano che nel 2018 ha conquistato la Bandiera Blu per la prima volta nella storia. «Assumeremo vigili stagionali e acquisteremo attrezzature che rendano le spiagge di Puolo e Marina del Cantone accessibili ai disabili», aggiunge il primo cittadino massese Lorenzo Balducelli. Nel 2018 furono 72 i Comuni ai quali il ministero dell’Interno assegnò un contributo da 50mila euro ciascuno. Tra quelli Ischia, Forio e Sorrento. Nella cittadina della Costiera i fondi furono utilizzati per assumere quattro agenti di polizia locale, impiegati in prossimità della stazione della Circumvesuviana per impedire che gli abusivi raggiungessero le spiagge e molestassero i bagnanti.