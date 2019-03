Cosa ha detto Corona a Fogli che tutti ne parlano? “Caro Riccardo, siamo tutti un po’ cornuti”. Nuova performance di Fabrizio Corona che spinge alle lacrime il povero Riccardo Fogli rivelandogli il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Karin, classe 1979 è una modella e ballerina che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. I due, che hanno 31 anni di differenza d’età, si conobbero a un concerto di Fogli quando lei aveva solo 16 anni. A portarla a conoscere quello che poi sarebbe diventato suo marito furono i genitori di Karin, grandi fan del cantante. La voce del presunto tradimento circolava già da un paio di settimane, da quando cioè il magazine di gossip The King, diretto dallo stesso Corona, aveva pubblicato le prime indiscrezioni. “Qui ho le prove” dice Corona mostrando un tablet, in un videomessaggio. Pianto a singhiozzo del cantante, uomo di 71 anni, capelli e barba canuti e fuori controllo, tshirt. Fogli poi, lancia il guanto a Corona: “Se non è vero, sfido a duello chi ha messo in giro false notizie. Scelga lui l’arma, coltello pistola o pugni, non ho paura di lui”. Naturalmente, è polemica social incentrata sulla scarsa signorilità di Corona, per usare un eufemismo.