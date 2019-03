La “Corale Cantate Domini – Aloysiana” di Amalfi in pellegrinaggio a Sulmona in visita alla Basilica del Volto Santo di Manoppello incontra il Vescovo Michele Fusco. Un momento molto sentito per l’ex parroco di Amalfi e Positano dalla Costiera amalfitana all’Abruzzo sono in tanti che vanno a trovarlo per aver apprezzato l’uomo e il sacerdote