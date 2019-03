IL CORAGGIO DI DENUNCIARE – DELIA PACIELLO

MA DI COSA PARLIAMO ?

Rubrica di Gigi Maresca

“IL CORAGGIO DI DENUNCIARE…”

INCONTRIAMO ALLO STADIO

LA COLLEGA DELIA PACIELLO

Le donne come possono difendersi da continue pressioni psicologiche…?

Non sono la prima e non sarò l’ultima, ahimè, ad essere stalkerizzata: profili falsi sui social, messaggi anonimi, offese gratuite, voci infondate sul mio conto…

Cosa è successo ?

Qualche tempo fa venivo addirittura seguita e minacciata e avevo paura ad uscire con qualcuno per non trovarmi in situazioni scomode: una continua tortura psicologica.

Sei riuscita ad essere te stessa e a difenderti ?

Ora fortunatamente il peggio è passato, ma continuano le ossessioni e si vedono ancora contatti falsi che si aggirano sul mio profilo o su quelli delle persone che amo. Bisogna trovare il coraggio di denunciare, non avere sensi di colpa e non rimandare sempre… potrebbe diventare troppo tardi.

Consigli da giornalista alle tue coetanee e alle donne ?

Ci sono persone malate che non si rassegnano e probabilmente neanche si rendono conto del male che fanno, la loro mente è ormai irreparabilmente deviata.

Ragazze, non dobbiamo aver paura di parlarne… non si gioca con la vita e con i sentimenti, tutti abbiamo il diritto di poter fare liberamente delle scelte… STOP STALKER …

•

• #girl #girls #love #me #journalist #story #stalker #stop#violenzadigenere #woman #cute #picoftheday #beautiful #photooftheday#smile #pretty #friends #cool #kik #fashion #style #sweet #eyes #beauty#look #goodmorning