02 marzo 2019

– Dominik Paris ha vinto – 13° successo in carriera – la discesa libera di coppa del mondo di Kvitfjell, in Norvegia. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 7, è stato il più veloce in 1’45″74. Alle sue spalle lo svizzero Beat Feuz (1’45″99) e l’austriaco Matthias Mayer (1’46″11). “Non era facile – ha detto Paris – ma ho spinto davvero forte ed è andata bene. Su questa pista avevo già vinto nel 2016 e sapevo bene dove potevo fare al meglio. Quest’anno mi diverto davvero un sacco a sciare, e in pista riesco a fare quello che voglio: si vede”.14esimo posto per Christof Innerhofer (1’47″20), 16esimo Mattia Casse (1’47″37), più indietro sono finiti Matteo Marsaglia (1’47″76) e Werner Heel (1’48″36) che a 36 anni sulle nevi norvegesi ha disputato l’ultima gara della carriera (3 successi, il primo proprio a Kvitfjell nel 2008). Per Paris, oro in superG ai recenti mondiali di Are , si tratta della terza vittoria stagionale in discesa dopo quelle di Bormio (dove ha vinto anche il superG) e Kitzbuehel