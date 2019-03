Comitato Fare Onlus: “Promuoviamo un’azione collettiva per la riduzione 80% TARI 2017/2018 per il Faito”

“Vi informiamo che il nostro Comitato sta promuovendo un’azione collettiva di richiesta della riduzione dell’80% della TARI delle annualità 2017 e 2018 e relativa al periodo di interdizione al traffico veicolare della ex SS 269 del Faito.

Ne hanno diritto, ai sensi della normativa vigente e delle numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia di riduzione del tributo in caso di disservizi e/o di mancato svolgimento del servizio di rimozione dei rifiuti, tutti i possessori/occupanti/detentori di immobili siti in Località Monte Faito – Vico Equense (NA).

L’azione collettiva è promossa a titolo completamente gratuito ed i contribuenti interessati possono farne richiesta individuale ovvero delegare il ns. stesso Comitato ad agire in nome e per conto del richiedente, sottoscrivendo formale delega.

Chiunque voglia aderire può richiedere il modulo di delega, inviando una mail al seguente indirizzo:

fare.comitato@gmail.com

Grazie,

Il Presidente

Il Vice Presidente”.