Colli di Fontanelle: 100 giorni all’esame. La 5aAS festeggia al ristorante Stelluccia

Mancano esattamente 100 giorni alla prima prova dell’esame di maturità per le quinte superiori 2018/2019.

La classe 5aAS turistico dell’istituto Polispecialistico San Paolo, ha deciso di festeggiare questo giorno con un pranzo al ristorante Stelluccia sui Colli di Fontanelle.

Complimenti a Giovanni Staiano il rappresentate della classe che con dedizione ha organizzato questo pranzo per lui e per i suoi compagni.

I ragazzi si sono divertiti e come sempre lo staff di Stelluccia si è dimostrato impeccabile e i piatti deliziosi.

Questi 100 giorni sono importanti per i ragazzi: dovranno concentrarsi al massimo per l’esame e saranno inoltre gli ultimi 100 giorni nel mondo dei “piccoli”. Dopo la maturità spettano decisioni importanti per questo ai ragazzi auguriamo tutta la fortuna possibile e un grosso in bocca a lupo.