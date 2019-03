Collegio seconda edizione su Rai 2 ecco i retroscena . Un esperimento sociale prima che televisivo che vede come protagonisti un gruppo di adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, catapultati indietro nel tempo, fino al 1961, in una sorta di docu-reality.

Come sempre la voce narrante sarà quella di Giancarlo Magalli che racconterà le vicende degli studenti, nove ragazzi e altrettante ragazze.

Il Collegio 2: ecco chi sono gli studenti

Per quanto concerne le studentesse, le protagoniste saranno: Arianna Triassi, Brunella Cacciuni, Camilla Maria Vittoria Ricciardi, Elisabetta Gibilisco, Gaia Malgieri, Ginevra Mandolese, Maddalena Sarti, Michelle Cavallaro, Noa Planas.

Per quanto concerne gli studenti i protagonisti saranno: Davide Moccia, Dimitri Tincano, Edoardo Maragno, Federico Mancosu, Gabrielle Paul Sarmiento, Giuseppe Spitaleri, Marco Biò, Nagga Giona Baldina, Roberto Magro.

Il Collegio 2: ecco chi sono i professori

Alberto Faverio è il Preside, Andrea Maggi il prfessore di Italiano e Latino, Luca Raina insegnerà Storia e Geografia, Maria Rosa Petolicchio sarà la professoressa di Matematica e Scienze.

L’insegnante di francese sarà Berta Corsi, Massimo Fiocchi Malaspina la docente di canto corale, Fabio Caccioppoli il più amato, professore di educazione fisica, Marco Larosa l’insegnante di ballo, Lucia Gravante la Sorvegliante e Luigi Ferrari il Sorvegliante.

Per scoprire cosa accadrà nella puntata di questa sera non resta che sintonizzarsi in prima serata, ovviamente su Rai 2.