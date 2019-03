City Sightseeing diffida a Positanonews per foto usata anche da altri giornali sul traffico in Costa d’ Amalfi. Molti lettori ci chiedono il perchè della rimozione di una foto d’archivio da un nostro articolo contro il traffico in Costiera amalfitana sulla S.S. 163 Amalfitana. Per motivi “prudenziali” abbiamo tolto la foto dall’articolo , ma è stata utilizzata da diversi giornali per la petizione contro gli autobus oltre gli 8 metri e i Tpl della Regione Campania. Una battaglia fatta in primis dal sindaco Michele De Lucia per cui si chiede che vengano abrogate le deroghe all’obbligo del senso unico. Dunque la foto era pertinente alla petizione fatta propria da quasi nove mila firme. Ovviamente non è solo questa società che crea problemi, MA TUTTE . Quindi nulla contro la Sightseeing ma neanche contro altre, Tramvia del Vesuvio etc, semplicemente la Costiera amalfitana soffre di traffico e quindi i cittadini BEN 9.000 ritengono di non dover soffrire più blocchi del traffico a Praiano, Ravello e altrove CAUSATI ANCHE DAI GRANDI BUS E DALLE DEROGHE . Ovviamente NON SOLO DAI SIGHTSEEING. Sono i sindaci a dire questo sui tavoli, sono novemila cittadini, foto e articoli li fanno anche altri giornali. Dunque quale è il problema ?

Questo è uno degli articoli usciti in rete sullo stesso argomento con la stessa foto

La petizione è questa

Diffida City Seeghtseeing