Circumvesuviana: I manutentori dell’Eav aiutano ragazzo con la carrozzina

Questa è una storia di grande generosità che ha come protagonisti i manutentori dell’Eav, che quotidianamente riparano i tanti guasti che si verificano sui treni dell’Eav. Questa volta non si tratta di un guasto al treno, bensì questi ragazzi hanno risolto un problema ad un giovane disabile che ha avuto problema con la sua carrozzina che gli permette di spostarsi; per questo non hanno battuto ciglio e si sono immediatamente attivati, risolvendo il problema in pochi minuti.

Il giovane, che si serve spesso dei convogli della Circumvesuviana sui quali sale a Sorrento insieme ad un accompagnatore, si è ritrovato al terminal di Porta Nolana con un guasto alla sedia a rotelle. L’accompagnatore ha chiesto aiuto al personale Eav presente nella stazione che ha allertato la squadra del pronto intervento della manutenzione. I tecnici in pochi minuti hanno rimesso a posto la carrozzina, consentendo in tal modo al giovane di proseguire il suo cammino.