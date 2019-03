Cilento, cè vò pacienz

Cinquantenne, che spesso posta bellissime della costa del Cilento sui social; furiosa, il minimo, dopo quello che gli è capitato; poteva farsi male, “gli farò causa”. Per la nostra amica, sarà stato un caso che non è successo niente, tutto è bene quello che finisce bene, un grande spavento e un nervoso non da poco; come iniziare un viaggio da qui all’Eternità per colpa di un gommista con la testa fra le nuvole. Un rumore, ha bloccato l’auto, solo allora si è accorta che stava per staccarsi una ruota ed ha capito che il gommista che le aveva sostituito il copertone, probabilmente non aveva stretto bene i bulloni. Così a.p. vive in una frazione del comune di Castellabate, ha capito il pericolo che ha corso. E scesa in spiaggia a rilassarsi al primo tiepido sole primaverile.