CIAO ROSELLINA

Ci lascia Rosellina Russo Gargiulo. Noi di Positanonews la vogliamo ricordare così, con questo video che la mostra in tutta la sua fine e sferzante oratoria, in tutta la sua classe ed eleganza, in tutto il suo impegno per il territorio e sul territorio in una associazione, la Fidapa, la l’ha vista impegnata per decenni e decenni, oltre i tanti impegni politici fino a Presidente della Provincia.