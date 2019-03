Chiazza a mare ad Atrani in Costa d’ Amalfi . E’ un mistero la foto pubblicata sul web . Positanonews ha cercato riscontri in Costiera amalfitana sulla chiazza di mare che sarebbe stata scattata da un turista da Castiglione di Ravello , ma non ne abbiamo trovati. La foto non si sa quando e come e da chi sia stata scattata, riscontri abbiamo trovato tempo fa a Maiori , in direzione Cetara per intenderci, e a Furore , da Giocondo Cavaliere più volte segnalato con scontri col sindaco di Agerola . Se vi sono riscontri mandate a direttore@positanonews.it