Champions alla Juve capita l’Ajax. Europa League al Napoli va male con l’ Arsenal. Ecco tutte le info

A Nyon l’urna dell’Uefa ha dato alla Juventus un avversario decisamente alla portata come l’Ajax. Oltre ai bianconeri, tra le magnifiche otto sono rimaste Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpoool, Tottenham, Ajax e Porto. Inutile nascondere che i pericoli maggiori sono proprio i blaugrana e i Citizens, mentre il sogno sarebbe pescare portoghesi o olandesi.

Ecco gli accoppiamenti:

Ajax – Juventus

Liverpool – Porto

Tottenham – Manchester City

Barcellona – Manchester United

stabiliti anche gli accoppiamenti per le semifinali:

la vincente di Ajax-Juventus affronterà la vincente di Tottenham-Manchester City mentre nell’altra semifinale si incontreranno le vincenti di Barcellona-Manchester United e Porto-Liverpool

– Urna sfortunata per il Napoli di Ancelotti (unica italiana ancora in corsa in Europa League) che pesca l’Arsenal di Emery, ovvero una delle avversarie più forti del lotto insieme al Chelsea. In caso di qualificazione alle semifinali, gli azzurri si troveranno di fronte il Villarreal o il Valencia.

Nella parte bassa del tabellone urna benevola per il Chelsea di Sarri che trova lo Slavia Praga. L’altro match sarà Benfica-Eintracht.

GLI ABBINAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

1) Arsenal-Napoli

2) Villarreal-Valencia

3) Benfica-Eintracht

4) Slavia Praga-Chelsea

SEMIFINALI

Vincente 1 – Vincente 2

Vincente 3 – Vincente 4

DATE

L’andata dei quarti di finale si giocherà giovedì 11 aprile, mentre le gare di ritorno sono previste per giovedì 18 aprile.

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: mercoledì 29 maggio, Olympic Stadium, Baku

Come indicato sul sito ufficiale della Uefa, in vista dell’ultimo appuntamento della competizione verrà effettuato un sorteggio per stabilire a livello amministrativo quale sarà il club a giocare “in casa”