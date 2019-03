Cetara, il sindaco Della Monica in missione a Bruxelles: verso il Dop alla Colatura d’Alici

Il comune di Cetara segue le pratiche per il conseguimento del marchio Dop alla Colatura d’Alici. Il sindaco Roberto Della Monica, con una delegazione formata dalla propria squadra amministrativa, sono volati in questi giorni a Bruxelles: insieme al primo cittadino, hanno fatto visita al Parlamento Europeo gli assessori Luigi Carobene, Angela Speranza, Marco Marano, Daniele D’Elia, Domenico Di Crescenzo e Francesco Pappalardo.

L’entourage cetarese, come scrive Amalfi Notizie, ha fatto visita alle istituzioni europee su invito del deputato Nicola Caputo, europarlamentare afferente al Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, in quota Partito Democratico. La visita alla sede belga del Parlamento è diventata una “missione” proficua, per seguire le interessanti evoluzioni riguardanti il riconoscimento del marchio Dop alla colatura di alici.

Il confronto con le istituzioni che governano la politica europea è stato un’opportunità anche per gli interessi territoriali: come descritto sulla pagina Facebook istituzionale del comune, proprio dall’incontro con il Commissario Europeo all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Phil Hogan, c’è stata la possibilità per l’amministrazione cetarese di appurare lo stato di avanzamento del procedimento che porterà a breve il marchio DOP sul liquido ambrato invenzione dei romani, sempre più rilevante nell’enogastronomia tricolore.

Il percorso di riconoscimento della denominazione della Denominazione di Origine Protetta alla colatura di alici di Cetara, sta avvenendo dal 2015 nel rispetto del norme comunitarie (Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012), su spinta dell’Associazione per la Valorizzazione della colatura di alici di Cetara, che riunisce tre produttori di colatura di alici, tre ristoratori di Cetara e due armatori Cetaresi.