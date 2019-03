Cetara sembra una protesta dei pescatori, ma è un film con Borghi . Il borgo marinaro della Costiera amalfitana nel caos, proteste, pescatori in difficoltà, diciamoci la verità, la cosa è molto credibile, ma si tratta di una “scena” di un film che vede come location la Costa d’ Amalfi per la serie tv Sky «I Diavoli» in pèrovincia di Salerno la cui trama è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, sono Patrick Dempsey, il Derek Shepherd di Grey’s Anatomy, e Alessandro Borghi, l’attore di Roma sulla cresta dell’onda dopo «Il primo Re» dopo il successo di «Sulla mia pelle», il film sul caso Cucchi, è in zona già da questo fine settimana per preparare le scene che lo vedranno protagonista tra lunedì e martedì.

Oltre a Borghi e Dempsey tra i protagonisti della serie anche Kasia Smutniak e l’attore danese Lars Mikkelsen. La Smutniak interpreterà Nina Morgan, bellissima moglie di Dominic. Mikkelsen invece sarà Daniel Duval, leader di un potente gruppo internazionale che pubblica informazioni finanziarie segrete. Le riprese a Cetara e Vietri sul Mare ma anche in altre località della Divina.

di 13 Galleria fotografica Cetara film con Alessandro Borghi