Cetara, parcheggi selvaggi: disagi per il bus Sita della corsa scolastica

Difficoltà a Cetara per la corsa scolastica della Sita. Ogni mattina si manifestano disagi per gli autisti Sita Sud, che devono condurre il famoso bis dedicato agli studenti, nella piazzetta del borgo marinaro della Costiera Amalfitana: il grosso problema riscontrato dai conducenti è che non si riesce a fare manovra nella piazza, a causa del poco spazio e dal suolo occupato dai parcheggi selvaggi. Decine di auto sono parcheggiate infatti abusivamente e senza nessun controllo, quindi per agevolare le manovre del bus delle 7.30, gli autisti sono costretti tutti i giorni a sollecitare i presenti per allertare i proprietari delle vetture per farle spostare.