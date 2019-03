Cetara, nominata la commissione per il De.Co. alle produzioni tipiche locali

Nel comune di Cetara c’è stata la nomina della commissione per il riconoscimento del De.Co. alle produzioni tipiche locali. Dopo l’istituzione della Denominazione Comunale (De.Co.) e l’approvazione del regolamento, avvenuta con delibera di consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2018, il 7 marzo 2019 (con delibera di giunta n. 41) è arrivata la nomina dei componenti.

La commissione presieduta dal sindaco Fortunato Della Monica, che deve essere costituita da un assessore con delega alla pesca e agricoltura, un docente universitario (SSD AGR 17), un pescatore, un imprenditore agricolo, un artigiano, un commerciante e un esperto in comunicazione (giornalista professionista) è composta dal consigliere comunale Marco Marano, dal prof. Vincenzo Peretti (già nel comitato scientifico per la DOP alla Colatura d’alici), Domenico Giordano, Roberto Di Crescenzo, Gennaro Pappalardo, Amedeo Giuseppe Battista e la giornalista Claudia Bonasi.

L’organo avrà il compito di valutare le richieste di riconoscimento presentate dai produttori locali, istruendole e determina l’esito, accertandosi dei requisiti presso i siti di produzione. L’organo sarà in carica fino al termine del mandato amministrativo e decide con la maggioranza dei presenti: ai componenti non viene corrisposto alcun compenso, se non rimborsi spese.

La Denominazione Comunale è istituita per salvaguardare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche o artigianali, valorizzandone il processo identitario del luogo di produzione, promuovendo il territorio sul mercato globale, nella valorizzazione e promozione delle produzioni locali, nell’ambito della difesa delle pratiche antiche legate al lavoro, alla coltivazione ed alla lavorazione agricola e artigianale: il De.Co. rappresenta la carta d’identità di un prodotto, un’attestazione che lega in maniera anagrafica il prodotto e/o produzione al luogo storico di origine.