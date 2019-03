CERCASI ATTORI CANTANTI PER MUSICAL

La Workinmusical.com e – Sipario di Luce Arabafenice presentano un BANDO DI AUDIZIONE

per la formazione del Cast Artistico e dello Staff Promozionale della Stagione Teatrale 2019.

Sipario di Luce Stageproductions e Arabafenice srl indicono una serie di audizioni per le seguenti produzioni teatrali in programma nell’anno 2019:

AMALFI 839AD – The Epic Musical (VIII Stagione)

Periodo di attività: da Maggio ad Ottobre – Spettacoli previsti: 50 repliche

Genere: Musical originale immersivo

www.amalfimusical.it | Facebook: Amalfi Musical

REBELLUM – Storia di un amore eterno

Periodo di attività: da Maggio ad Ottobre – Spettacoli previsti: 30 repliche

Genere: Musical originale immersivo

Facebook: Rebellum The Musical

THAT’S AMORE!

Periodo di attività: da Maggio ad Ottobre – Spettacoli previsti: 30 repliche

Genere: Musical recital

Facebook: That’s Amore Show

nel periodo compreso tra il 01/05/2019 e il 12/10/2019.

Giorno di audizione: Domenica 24 Marzo 2019

Sede di audizione: CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli)

Scuola Professionale Artedanza

Via Pomponio Trav. Via Galeno

Fermata Circumvesuviana: Via Nocera

Come arrivarci:

Dalla stazione di Napoli Centrale – CIRCUMVESUVIANA direzione Sorrento

Fermata: VIA NOCERA

Scadenza per l’iscrizione obbligatoria alle audizioni:

Sabato 16 Marzo 2019

Impegno orario per le audizioni:

dalle ore 10 alle ore 11 – Iscrizione

dalle 11 alle ore 18 – Audizioni

Si cercano:

– ATTORI/CANTANTI di sesso maschile con buona attitudine al movimento/combattimento scenico (scherma, corpo libero). Si richiedono ottime capacità attoriali comiche e drammatiche. Età scenica 25 anni. Registro vocale Baritono/Tenore. Altezza minima 170cm, altezza massima 180cm.

– FIGURE FEMMINILI O MASCHILI PROFESSIONALI per gestione dell’accoglienza del pubblico agli spettacoli e la promozione degli eventi (Hostess/Steward/Promoters).

Si richiede:

ATTORI/CANTANTI di sesso maschile

Canzoni: Un brano cantato su base inviato dalla produzione in italiano

Recitato: Un monologo brillante e uno drammatico a scelta del candidato, della durata massima di 1 minuto

Combattimento scenico: Ai candidati sarà spiegata al momento una coreografia di combattimento scenico da eseguire

È richiesto anche un cambio con abbigliamento adeguato alla prova di combattimento scenico.

Non è previsto l’utilizzo di spartiti, testi e microfonia.

STAFF ACCOGLIENZA

Si procederà a un colloquio informativo di massimo 5 minuti in italiano per verificare la specifica preparazione del candidato. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese a livello parlato.

Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle audizioni.

Criteri di selezione:

Una prima selezione verrà effettuata basandosi sui curriculum e sulle foto inviate in fase di candidatura mezzo email

Qualora il team creativo ritenesse idonea la candidatura, la produzione dello spettacolo, entro e non oltre il 16 marzo 2019, invierà al candidato email con il materiale da preparare.

A parità di valutazione artistica, varrà come criterio di scelta la possibilità di domicilio dell’artista sul territorio della Regione Campania.

Come procedere

Inviare un’email all’indirizzo : info@workinmusical.com allegando curriculum (1 pagina) e n.2 fotografie entro il 16/03/2019. Nella candidatura specificare il ruolo per cui ci si vuole candidare (Attore/Cantante o Staff Accoglienza)

I candidati selezionati verranno contattati entro il 17/03/2019 mezzo email.

L’invio mezzo email della candidatura è obbligatoria.

Per qualsiasi informazione o domanda consultare i nostri siti e le nostre pagine Facebook ufficiali oppure inviare un’email alla produzione.

info@workinmusical.com | www.workinmusical.com | www.amalfimusical.it | Facebook:AmalfiMusical

