CENA IN CANTINA

Ad Amalfi vi è un luogo particolare ove è possibile cenare o pranzare in una vera e propria cantina. La struttura è al piano terraneo di una delle traverse laterali di Piazza dei Dogi, con grotta sottostante. Si tratta della cantina di Gemma, un locale recentemente aperto che si è subito guadagnato le simpatie di un pubblico non solito. In grotta tutti i vini bianchi locali , nazionali e internazionali, nel terraneo tutti i vini rossi, e i pochi tavoli sono sistemati tra botti e casse e bottiglie di vino. Le pietanze arrivano però dal ristorante madre Gemma, e i camerieri se le passano attraverso una grata. Si può anche solamente bere e degustare del vino, o avere degli stuzzichini o i noti piatti di Gemma, zuppa di pesce o un piatto di crudi con ostriche. Il conto è proporzionato e giusto.