Cava de’ Tirreni: Il vicino di casa tenta di molestarla. La denuncia di una 16enne. I cittadini protestano la sua libertà

Ha tentato di molestare una 16 enne, viene denunciato ma resta libero. I cittadini di Cava non ci stanno e cominciano la protesta.

Solo l’intervento della Polizia ha evitato il peggio. È successo nella frazione di Pregiato, a Cava de’ Tirreni, dove vive la ragazza.

A quanto pare a tentare la violenza sessuale è il suo vicino di casa, con diversi precedenti penali; la ragazza si trovava sul ciglio della strada per aspettare un’amica, quando il pregiudicato inizia a guardarla in modo insistente, fino ad avvicinarsi per cercare di palpeggiarla.

La giovane riesce a sottrarsi all’uomo e trova il coraggio di chiamare la Polizia.

All’arrivo delle autorità, la ragazza era completamente bloccata e spaventata, probabilmente un attacco di panico. L’uomo riesce a scappare. I poliziotti riescono a salvarla, ma non c’è flagranza di reato e nemmeno dei testimoni per confermare la testimonianza della 16enne. Le autorità agenti non possono fare altro che denunciarlo a piede libero. Toccherà alla magistratura decidere un provvedimento nei suoi riguardi. I cittadini di Cava protestano e chiedono maggior sicurezza per le strade.