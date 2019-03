Cava de’ Tirreni, Palaeventi non si fa ma c’è il maxi parcheggio

CAVA DE’ TIRRENI – Un mega parcheggio, ultramoderno e attrezzato con area verde per un investimento totale di circa 2 milioni e 600 mila euro, funzionale a una struttura che rischia di non esserci. O almeno è quanto si profila e si teme alla luce del confronto avuto in consiglio comunale tra l’ex sindaco Marco Galdi e l’attuale primo cittadino Vincenzo Servalli. Motivo del contendere è, inevitabilmente, il Palaeventi di via Luigi Ferrara alla frazione di Pregiato e tutta l’area annessa, oggi occupata dal campo container da smantellare e bonificare, operazione bloccata dalla presenza di un uomo ristretto agli arresti domiciliari in uno degli stabili da sgomberare. Stando a quanto sostenuto dal consigliere di opposizione, l’amministrazione – riscontrata l’assenza di imprenditori interessati al primo bando, andato deserto, per l’affidamento dei lavori e della gestione della struttura e in attesa di pubblicare la seconda manifestazione di interesse – starebbe accelerando i tempi per avviare i lavori di realizzazione del parcheggio e dell’area esterna attrezzata a verde pubblico prevista nel progetto preliminare del Palaeventi.

Giuseppe Ferrara la Citta