Cava de Tirreni . Altobello nuovo assessore, concorsone di 56 posti con 20 mila partecipanti . Nel consiglio comunale di ieri sera è entrata nel Pd Emanuela Palladino, che ha preso il posto di Annetta Altobello, nominata assessore alle Attività Produttive e Beni comuni. Il parlamentino, inoltre, ha preso atto della presenza di un debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza per l’evento franoso che si è verificato in località Mezzano e Traversa Casaburi lo scorso febbraio, riconoscendone quindi la legittimità. Spazio poi al questione time, con interrogazioni e raccomandazioni. In particolar modo il consigliere di minoranza, Marco Galdi ha chiesto lumi all’amministrazione sui tempi previsti per l’espletamento dei concorsi al Comune per l’assunzione di 58 unità. «In città, e non solo, c’è grande attesa per questi concorsi in virtù della fame di lavoro» ha dichiarato Galdi.

LO SFORZO

Rassicurazioni sono arrivate dal sindaco Servalli circa l’espletamento in tempi brevi delle procedure concorsuali. «Siamo dinanzi ad uno sforzo importante da parte dell’Ente. In questi mesi sono state espletate tutte le attività preliminari, fase molto delicata, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti, circa ventimila. Nel frattempo ha proseguito il primo cittadino – sono stati già individuati i componenti delle commissioni giudicatrici. Per cercare di risparmiare, abbiamo già individuato strutture comunali dove poter effettuare le prove in più giorni. Ovviamente è ferma la volontà di procedere anche perché queste professionalità servono al nostro comune per rinnovare la macchina amministrativa». Numeri impressionanti, dunque, continuano a caratterizzare i nove concorsi pubblici indetti per assumere 58 figure professionali, tutte a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60 per cento che nello specifico sono quelle di un agronomo, un architetto, un informatico, due istruttori socioculturali, tre ingegneri, sei istruttori direttivi economicofinanziario, dieci istruttori amministrativi di categoria D e venti di categoria C. Prevista l’assunzione anche di quattordici nuovi agenti di polizia locale. E proprio questo concorso dovrebbe essere il primo ad essere svolto entro l’estate. Fari puntati poi anche sull’ospedale. Il consigliere comunale dei Responsabili per Cava, Vincenzo Lamberti, ha portato all’attenzione dell’assise un’interrogazione con la quale ha chiesto ragguagli circa la riapertura delle sale operatorie dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo. Il sindaco ha fatto sapere che nel giro di un mese i lavori dovrebbero concludersi. Il vicesindaco Lamberti ha inoltre annunciato l’intenzione di convocare un summit con il rettore dell’università e con il direttore generale dell’azienda Giuseppe Longo.