Cava de’ Tirreni 25 e 28/3/19 presso Sala Gemellaggi del Comune Conferenza Stampa e presso Cinema Alambra “Napoli Canta-Cava trasmette”

NAPOLI CANTA-CAVA TRASMETTE

Questo il titolo della kermesse musicale organizzata dall’artista Eva Benincasa.

Titolare della Metropolitan Music show di Cava de’ Tirreni, Eva Benincasa ha voluto fortemente riprendere questa grande manifestazione, dopo un periodo di stasi, al solo scopo dell’amore che ella nutre per la canzone napoletana.

Con il patrocinio morale del Comune di Cava de’ Tirreni (SA,) è stata indetta una conferenza stampa per il 25 marzo alle ore 11 presso la “Sala Gemellaggi” del Comune.

Saranno presenti oltre ad artisti, giornalisti di varie testate come Città di Salerno, il Mattino di Napoli ed altre, oltre a riprese TV.

La Kermesse avrà luogo la sera del 28 marzo alle ore 21 presso il cine Alambra di Cava de’ Tirreni e vedrà protagonisti oltre 30 cantanti che saranno presentati da Nando Iannuzzi e Anna Melissa Lamberti.

Durante il corso della manifestazione saranno conferiti premi a due grandi artisti della Canzone Napoletana:Giulietta Sacco e premio alla memoria a Mario Merola.

Tra gli ospiti l’attore Conte Giuseppe Cascella (fiction Onore e Rispetto)

Parteciperanno i cantanti:

Eva Benincasa, Cinzia Oscar, Giusy Attanasio, Antoine, Teresa Rocco, Gianni Sacco, Luca Nasti, Mimmo Taurino, Giusy Tuccillo, Giovanni Galletta, Rossella Feltri, Daniela Denis, Sharon, Enzo Polito, Fabio Cerri, Romina Riccio, Gianluca Sacco, Peppino Di Bernardo,Tony Mirante, Lello Del Miro, Gino Maschio, Tony Manzella, Ivan De Luca, Tony Polverino, Genny Avolio, Maria Di Bella, Savio e Rosario Donato.

Parteciperanno inoltre,tre giovanissimi talenti con esperienze Rai,e tv estere:Ciro Marra, Lucia Diamante, Eman Dorian.

Regia:Enzo De Vito.

Riprese Tv. Radio Prima Stella Germania eTv. Radio P.D.M. di Pino Di Maio.

