Castellammare di Stabia. Dopo vent’anni torna in città, durante la notte le rubano l’auto. I cittadini chiedono maggiori controlli

Castellammare di Stabia. Una donna stabiese, da tempo trasferitasi al nord, dopo ben vent’anni ha deciso di tornare nella sua Castellammare per fare visita ai parenti. Ma l’accoglienza non è certo stata delle migliori e lei denuncia quanto accadutole con un post sui social: «Torno dopo vent’anni nella mia amata città, volete sapere l’accoglienza? Mia figlia stamattina esce di casa e non trova la macchina. Rubata. Che schifo». L’auto della donna, una Fiat Panda, è stata rubata durante la notte nel quartiere Annunziatella. La malcapitata, appena resasi conto del furto, ha sporto denuncia presso le forze dell’ordine e non riesce a trattenere la rabbia per un simile episodio. Purtroppo alcune zone di Castellammare si confermano ancora una volta terra di nessuno, luoghi in cui i malviventi possono agire indisturbati forti anche dell’omertà che porta le persone a non collaborare con le forze dell’ordine, spesso per paura di ritorsioni personali. Ed i cittadini chiedono con forza un ulteriore potenziamento dei controlli soprattutto nelle zone periferiche e nelle ore serali e notturne, quando si registrano il maggior numero di furti di auto e mezzi oltre che di rapine in appartamenti.