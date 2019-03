Castellammare di Stabia. Realizzazione di centri di inclusione per combattere la povertà aiutando ad entrare nel mondo del lavoro

Castellammare di Stabia rientra tra i 29 beneficiari dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania per la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva (Itia) che, grazie alla realizzazione di centri di inclusione, aiuteranno a contrastare il fenomeno della povertà con servizi di supporto alle famiglie in difficoltà e percorsi di inclusione sociale. Non si tratterà semplicemente di sostenere economicamente i nuclei familiari disagiati ma di fornire loro gli strumenti necessari per poter entrare nel circuito lavorativo e, quindi, migliorare la propria situazione. Il tutto sarà possibile grazie al supporto di cooperative sociali che metteranno a disposizione psicologi e mediatori sociali che interagiranno con il nucleo familiare guidandolo nell’intero percorso. Il progetto prevede tre fasi. In primis è prevista la presa in carico delle famiglie, alle quali viene garantito il Reddito di Inclusione. Si passa poi allo step successivo con la formazione, attraverso l’ausilio di istituti scolastici o patronati, che aiuterà le persone ad acquisire le competenze per entrare nel mondo del lavoro. Infine, si passerà alla partecipazione a tirocini formativi che regaleranno la possibilità di introdursi nel settore lavorativo.